Помощницу воспитателя осудили за систематические побои детей в Балхаше

Четыре года ограничения свободы получила помощница воспитателя за то, что систематически избивала двоих детей с задержкой психо-речевого развития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Балхашский городской суд Карагандинской области.

Сообщается, что помощница воспитателя специальной группы для детей с задержкой психо-речевого развития КГКП "Ясли-сад "Ер Төстік" с 22 сентября 2022 года по 20 декабря 2022 года систематически била двоих подопечных.

Вина была доказана её собственными признательными показаниями, а также показаниями законных представителей потерпевших, записями камер видеонаблюдения и протоколами следственных действий.

Прокурор просил назначить наказание в виде четырёх лет лишения свободы с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на 10 лет. Потерпевшая сторона просила не лишать подсудимую свободы. Защита просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

В итоге суд приговорил женщину к четырём годам ограничения свободы c лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на три года.