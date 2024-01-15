Помощница обокрала пенсионера на 3,5 млн тенге в Караганде

Помощница три года тайно снимала с банковской карты 72-летнего карагандинца деньги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

72-летний житель Караганды обратился в полицию, заявив, что кто-то похитил с его счета 3,5 миллиона тенге.

Стражи порядка выяснили, что к банковской карте потерпевшего имела доступ его 48-летняя помощница. Она на протяжении трех лет готовила пищу пожилому мужчине, убирала в квартире, ходила в магазин за продуктами и все это время тайно снимала со счета пенсионера денежные средства.

Полицейские задержали подозреваемую. Женщина уже дала признательные показания, пояснив, что воспользовалась доверчивостью пожилого мужчины. Сейчас ведется досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса РК “Кража”.