Помолвочное кольцо изготовил осуждённый для любимой в области Абай

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В учреждении максимальной безопасности №20, расположенной в области Абай, сыграли свадьбу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Осуждённый Арман приговорен к семи годам лишения свободы в 2021 году за кражу. В начале февраля молодой человек начал тщательно готовиться к празднику 8 марта. Позвонив по таксофону своей девушке, он пригласил её на краткосрочное свидание для того, чтобы сделать оригинальное предложение руки и сердца. Работая в цехе металлоконструкций, он сам изготовил для будущей невесты помолвочное кольцо.

"Со своей будущей супругой я познакомился ещё до осуждения. Мы не успели пожениться. Меня осудили, но несмотря на это мы продолжали поддерживать отношения, в итоге приняли решение о создании семьи. Я её люблю и благодарен за то, что поддерживает меня. Буду стараться получать поощрения, чтобы освободиться по УДО. Для меня это очень важно – чувствовать себя кому-то очень нужным. Теперь моя мечта – как можно быстрее выйти на свободу, жить счастливо вместе со своей любимой", – поделился жених своими мыслями.

Заместитель начальника учреждения по воспитательной работе Айдын Калелов отмечает, что заключённые, которые вступают в брак, стремятся проявить себя в процессе отбывания наказания с лучшей стороны, чтобы быстрее восслединиться с семьёй.