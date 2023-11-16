Пользоваться телефонами на уроках запретят в школах России
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Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении поправки в Закон "Об образовании", которые вводят запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков, передаёт BaigeNews.kz.
"Ввести запрет давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину: дети не будут отвлекаться на смартфоны", — сказал председатель Думы Вячеслав Володин.
По его мнению, "принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе".
"Это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией", — подчеркнул Вячеслав Володин.
На сайте Госдумы говорится о том, что Володин предложил внести поправки, чтобы нормы закона были прямого действия, не создавали лазеек и конфликтных ситуаций.
Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на начало декабря,.
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