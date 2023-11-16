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Пользоваться телефонами на уроках запретят в школах России

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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 20:48
Сегодня, 20:48
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении поправки в Закон "Об образовании", которые вводят запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков, передаёт BaigeNews.kz.

"Ввести запрет давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину: дети не будут отвлекаться на смартфоны", — сказал председатель Думы Вячеслав Володин.

По его мнению, "принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе".

"Это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией", — подчеркнул Вячеслав Володин. 

На сайте Госдумы говорится о том, что Володин предложил внести поправки, чтобы нормы закона были прямого действия, не создавали лазеек и конфликтных ситуаций. 

Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на начало декабря,.

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