Пользоваться телефонами на уроках запретят в школах России

Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении поправки в Закон "Об образовании", которые вводят запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков, передаёт BaigeNews.kz.

"Ввести запрет давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину: дети не будут отвлекаться на смартфоны", — сказал председатель Думы Вячеслав Володин.

По его мнению, "принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе".

"Это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией", — подчеркнул Вячеслав Володин.

На сайте Госдумы говорится о том, что Володин предложил внести поправки, чтобы нормы закона были прямого действия, не создавали лазеек и конфликтных ситуаций.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на начало декабря,.