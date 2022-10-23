Пользователи WhatsApp могут скрыть свой онлайн-статус

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Пользователи WhatsApp теперь могут скрыть свой онлайн-статус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на neowin.net.

Если ранее пользователи мессенджера WhatsApp могли только скрывать от остальных время последнего посещения, то теперь они могут выбрать тех, кто будет видеть их онлайн-статус, а кто нет.

Это удобно, когда есть потребность ограничить общение с определённым человеком, не внося его в чёрный список. Слухи о появлении подобной функции ходили ещё с июля, но сама возможность использовать её появилась только сейчас, причём доступна она не только пользователям бета-версий мессенджера.

Онлайн-статус можно скрыть, перейдя в меню "Настройки → Аккаунт → Конфиденциальность → Время последнего посещения и статус в сети". Можно настроить возможность просмотра времени последнего посещения пользователями и уже на этой основе выбрать тех, кто может видеть онлайн-статус: "Все", "Мои контакты", "Контакты кроме" и "Никто".