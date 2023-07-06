Поля Актюбинской области спасают от двух видов саранчи

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Власти Актюбинской области сообщают, что фитосанитарная обстановка в регионе под контролем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.



По данным Актюбинской областной территориальной инспекции, на территории региона распространено два стадных вида саранчи: итальянский прус и азиатская саранча.

"Итальянский прус имеется на территории Айтекебийского, Иргизского, Уилского, Хромтауского, Темирского, Шалкарского районов, азиатская — в Иргизском районе. Из 622 544 га подлежащих обработке от итальянского пруса завершены работы на 597 624 га, от азиатской саранчи из 21500 га обработано 20 900 га", — отметили в ведомстве.

Сообщается, что в данное время ситуация стабильная, химическая обработка саранчовых продолжается, угрозы посевам на сегодняшний день нет. Мониторинг посевов проводится на постоянной основе.

Ранее Минсельхоз провел совещание со специалистами приграничных регионов Китая, России и Узбекистана, чтобы предотвратить перелёт вредных насекомых.