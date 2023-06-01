Полуторагодовалая сбежала от родителей в Семее

Фото: Polisia.kz

31 маяна канал 102 обратился житель города, который просил оказать содействие в поиске его 1,5-летней дочери, передаёт BaigeNews.kz.



Получив сообщение, сотрудники автопатруля "Барыс-13", прибывшие на место происшествия, сразу же приступили к поиску ребенка.

"Учитывая возраст девочки, сотрудники полиции в первую очередь стали осматривать ближайщие окрестности, обходя подъезды жилого дома", - сообщили в полиции Семея.

В итоге 1,5-летнюю девочку нашли на десятом этаже того же дома.Отец поблагодарил сотрудников батальона патрульной полиции.