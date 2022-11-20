"Положительное впечатление о работе участков" - международные наблюдатели о проведении выборов

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Старший научный сотрудник института иностранных дел и торговли Венгрии Ласло Ваша присутствует на выборах президента Казахстана в качестве международного наблюдателя. Он отметил, что процедура соответствует международным стандартам, передаёт BaigeNews.kz.

"У меня сложилось очень положительное впечатление о ходе работы участков. Я бы, наверное, подумал, что нахожусь либо в Польше, либо в Венгрии, наблюдая за процессом, потому что он транспарентный, соответствует международным стандартам. Я также видел, что люди приходят в хорошем настроении. Они мотивированы и полны энтузиазма. Я уверен, что они голосуют, потому что хотят определить для себя свое яркое будущее. Исходя из своего опыта, я хочу сказать о том, что данные процессы проводятся в демократической манере в соответствии с правовыми нормами, прописанными в Конституции", - сообщил Ласло Ваша на пресс-конференции в Астане.

На брифинге также присутствовал член Польской народной партии, председатель торгово-промышленной палаты "Польша-Азия" Януш Пехочинский.

Он добавил, что выборы – это праздник демократии. И важно, чтобы после них избранный кандидат не забыл о том, что обещал в предвыборной кампании и активно сотрудничал с народом.

Напомним, в Казахстане сегодня проходят внеочередные президентские выборы.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шесть кандидатов в президенты Казахстана:

Касым-Жомарт Токаев - от партий "Аманат", "Ак жол" и Народной партии Казахстана;

Жигули Дайрабаев - от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";

Каракат Абден - от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";

Cалтанат Турсынбекова - Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол" ("Казахские матери – дорога к традициям");

Мейрам Кажыкен – от республиканского объединения профсоюзов "Аманат";

Нурлан Ауесбаев – от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП).