Полностью решить проблему аварийных и трёхсменных школ Токаев пообещал к 2025 году

Выступая с посланием народу страны, Глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал о том, как будет развиваться среднее образование в Казахстане, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Еще одним значимым фактором формирования успешной нации является качество среднего образования. Каждый казахстанский школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития. Именно на это нацелен новый национальный проект "Комфортная школа", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что в Казахстане до 2025 года будет создано 800 тысяч ученических мест, отвечающих современным требованиям. Это позволит полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ.

"Данная мера также значительно нивелирует разницу между качеством образовательной инфраструктуры в городах и селах", - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что строительство новых школ должно быть одной из приоритетных задач Правительства и акимов.

"Все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ. Правительству следует принять решение о юридическом оформлении этой акции. Крайне важно обеспечить максимальную доступность школьной формы для всех учащихся. Считаю, что детям из отдельных социально уязвимых категорий государство должно предоставлять её за счет бюджета", - заявил Президент.

Он отметил, что целевые государственные заказы на приобретение школьной формы нужно направить на развитие отечественной легкой промышленности.

"Глубоко убежден, что решающую роль в построении справедливого Казахстана сыграют школьные учителя. Для повышения привлекательности этой профессии в последние годы государство сделало немало. Однако в данном направлении все еще требуются положительные изменения. Предстоит принять новый стандарт аккредитации педагогических вузов и выработать рамку компетенций педагога", - сказал Президент.

Касым-Жомарт Токавев заявил, что, учитывая глобальный научно-технический прогресс, важно усилить в старших классах преподавание предметов естественно-математического цикла и английского языка.