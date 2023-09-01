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Полностью решить проблему аварийных и трёхсменных школ Токаев пообещал к 2025 году

Сегодня, 13:32
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Фото: BaigeNews.kz Сегодня, 13:32
Сегодня, 13:32
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Фото: Фото: BaigeNews.kz

Выступая с посланием народу страны, Глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал о том, как будет развиваться среднее образование в Казахстане, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Еще одним значимым фактором формирования успешной нации является качество среднего образования. Каждый казахстанский школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития. Именно на это нацелен новый национальный проект "Комфортная школа", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что в Казахстане до 2025 года будет создано 800 тысяч ученических мест, отвечающих современным требованиям. Это позволит полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ.

"Данная мера также значительно нивелирует разницу между качеством образовательной инфраструктуры в городах и селах", - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что строительство новых школ должно быть одной из приоритетных задач Правительства и акимов.

"Все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ. Правительству следует принять решение о юридическом оформлении этой акции. Крайне важно обеспечить максимальную доступность школьной формы для всех учащихся. Считаю, что детям из отдельных социально уязвимых категорий государство должно предоставлять её за счет бюджета", - заявил Президент.

Он отметил, что целевые государственные заказы на приобретение школьной формы нужно направить на развитие отечественной легкой промышленности.

"Глубоко убежден, что решающую роль в построении справедливого Казахстана сыграют школьные учителя. Для повышения привлекательности этой профессии в последние годы государство сделало немало. Однако в данном направлении все еще требуются положительные изменения. Предстоит принять новый стандарт аккредитации педагогических вузов и выработать рамку компетенций педагога", - сказал Президент.

Касым-Жомарт Токавев заявил, что, учитывая глобальный научно-технический прогресс, важно усилить в старших классах преподавание предметов естественно-математического цикла и английского языка.

"В обществе ведутся дискуссии вокруг преподавания в школах казахского и русского языков. Скажу предельно ясно: мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками. Это в интересах подрастающего поколения. Министерство просвещения должно исходить именно из интересов детей, не идти на поводу популистов. Подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе владения языками, должно твердо стоять на обеих ногах. Их знания – наша сила", - заявил Токаев.

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