Полиция составила список из шести фраз, которые чаще всего используют телефонные мошенники
Вчера, 23:31
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Вчера, 23:31Вчера, 23:31
86Фото: Из открытых источников
В Министерстве внутренних дел РК назвали шесть фраз, которые чаще всего используют мошенники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Если вы слышите эти формулировки во время телефонного разговора с незнакомцем, то сразу бросайте трубку. В подборку попали:
– ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция;
– продиктуйте код из SMS;
– идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашать информацию;
– оформлена заявка на кредит;
– перевести деньги на специальный и безопасный счет;
– истекает срок действия вашей банковской карты/SIM-карты.
Полиция рекомендует гражданам быть бдительными и предупреждать своих родных и близких.
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