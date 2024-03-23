Полиция составила список из шести фраз, которые чаще всего используют телефонные мошенники

В Министерстве внутренних дел РК назвали шесть фраз, которые чаще всего используют мошенники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Если вы слышите эти формулировки во время телефонного разговора с незнакомцем, то сразу бросайте трубку. В подборку попали:

– ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция;

– продиктуйте код из SMS;

– идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашать информацию;

– оформлена заявка на кредит;

– перевести деньги на специальный и безопасный счет;

– истекает срок действия вашей банковской карты/SIM-карты.

Полиция рекомендует гражданам быть бдительными и предупреждать своих родных и близких.