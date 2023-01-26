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rambler.ru Сегодня, 12:03
375
Сегодня, 12:03
375
Фото: rambler.ru

Полиция нашла тех, кто установил капкан в президентском парке Астаны

В соцсети появилось видео, которое сняли в президентском парке Астаны. На кадрах - капкан, который покалечил животное, передает BaigeNews.kz. В капкане автор ролика обнаружил оторванную окровавленную лапу.

 
 
 
 
 
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A post shared by АСТАНА | ЖАЛОБЫ | ОТЗЫВЫ 🌐🔝🗨️ (@zhaloby.astana)

"Сотрудниками полиции УП района "Есиль" совместно с инспекторами территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира осуществлен выезд на место, где и был обнаружен капкан. Проводятся мероприятия по установлению личности правонарушителей, по результатам которых будет принято решение согласно действующего законодательства", - сообщили в ДП Астаны. 

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#животные #Астана #капкан #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:03
375
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