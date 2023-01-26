Полиция нашла тех, кто установил капкан в президентском парке Астаны

В соцсети появилось видео, которое сняли в президентском парке Астаны. На кадрах - капкан, который покалечил животное, передает BaigeNews.kz. В капкане автор ролика обнаружил оторванную окровавленную лапу.

"Сотрудниками полиции УП района "Есиль" совместно с инспекторами территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира осуществлен выезд на место, где и был обнаружен капкан. Проводятся мероприятия по установлению личности правонарушителей, по результатам которых будет принято решение согласно действующего законодательства", - сообщили в ДП Астаны.