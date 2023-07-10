Полиция Алматы выступила с заявлением по делу о доведении до самоубийства девушки

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Расследование продолжается по двум статьям УК РК.

ДП города Алматы сообщает, что распространяемая в интернете информация о прекращении уголовного дела по доведению до самоубийства девушки, выпрыгнувшей из окна 2-го этажа не соответствует действительности, передаёт Baigenews.kz.

Расследование продолжается по двум статьям УК: статьи 105 "Доведение до самоубийства" и статьи 194 УК РК "Вымогательство".

Следствием установлены все участники и свидетели происшествия. Определено основное подозреваемое лицо. Проводятся необходимые следственные действия, при строгом соблюдении принципов всесторонности, полноты и объективности.