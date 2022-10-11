Полицейский в ВКО подозревается в убийстве напарника

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В Восточно-Казахстанской области сотрудник полиции задержан по подозрению в убийстве напарника, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Policia.kz. 36-летний подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

"10 октября 2022 года по факту смерти инспектора патрульной полиции Восточно-Казахстанской области начато досудебное расследование по статье 99 части 1 УК РК. В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств происшедшего. 36-летний подозреваемый в смерти – напарник потерпевшего, водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в полиции.

На место выезжали прокурор области, начальник Департамента полиции, начальник Департамента собственной безопасности, а также представитель Комитета административной полиции МВД. Расследование уголовного дела взято на особый контроль Министерства внутренних дел РК.