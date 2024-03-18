Полицейских осудили за пытки в ходе "январских событий"

В суде Талдыкоргана вынесли приговор четырём бывшим сотрудникам полиции по фактам пыток в ходе "январских событий", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Жетысу.

Уголовное дело расследовано спецпрокурорами.

"Государственными обвинителями доказано, что в период с 5 по 16 января 2022 года в здании департамента полиции Алматинской области виновные лица совершали запрещённые методы следствия, сопровождавшиеся физическим насилием. В результате противоправных действий семи потерпевшим причинены телесные повреждения различной степени", - сообщили в прокуратуре.

Приговором суда трое подсудимых осуждены к различным срокам лишения свободы от 4 до 6 лет, один из них осуждён к мере наказания, не связанной с лишением свободы.

Кроме того, суд лишил их специальных званий и права работать на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу.