Полицейских осудили за пытки в ходе "январских событий"
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В суде Талдыкоргана вынесли приговор четырём бывшим сотрудникам полиции по фактам пыток в ходе "январских событий", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Жетысу.
Уголовное дело расследовано спецпрокурорами.
"Государственными обвинителями доказано, что в период с 5 по 16 января 2022 года в здании департамента полиции Алматинской области виновные лица совершали запрещённые методы следствия, сопровождавшиеся физическим насилием. В результате противоправных действий семи потерпевшим причинены телесные повреждения различной степени", - сообщили в прокуратуре.
Приговором суда трое подсудимых осуждены к различным срокам лишения свободы от 4 до 6 лет, один из них осуждён к мере наказания, не связанной с лишением свободы.
Кроме того, суд лишил их специальных званий и права работать на госслужбе.
Приговор не вступил в законную силу.
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