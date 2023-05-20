Полицейские вычислили участников массовой драки в центре Кызылорды

Две компании молодых людей устроили массовую драку ночью в центре Кызылорды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Конфликт попал в объективы камер видеонаблюдения и рекгистратов.

"Установлены все 12 участников потасовки в возрасте 25-30 лет. Как выяснилось, это жители областного центра. Все были задержаны и после обязательного медобследования доставлены в полицию для дачи показаний", — сообщили в полиции.