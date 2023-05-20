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  • Полицейские вычислили участников массовой драки в центре Кызылорды
скриншот с видео Сегодня, 13:14
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Сегодня, 13:14
69
Фото: скриншот с видео

Полицейские вычислили участников массовой драки в центре Кызылорды

Две компании молодых людей устроили массовую драку ночью в центре Кызылорды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Конфликт попал в объективы камер видеонаблюдения и рекгистратов.

"Установлены все 12 участников потасовки в возрасте 25-30 лет. Как выяснилось, это жители областного центра. Все были задержаны и после обязательного медобследования доставлены в полицию для дачи показаний", — сообщили в полиции.

По факту инцидента начато расследование, предусмотренное частью 2 статьи 293 УК РК "Хулиганство".

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Сегодня, 13:14
69
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