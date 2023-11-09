Полицейские с собаками искали наркотики в студенческом общежитии в Кокшетау

Акмолинские полицейские провели профилактический рейд по студенческим общежитиям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В рейде приняли участие сотрудники управления по противодействию наркопреступности, ювенальной полиции Кокшетау, а также кинолог со служебно-розыскной собакой.

Такую профилактическую проверку полицейские организовали не случайно: по их словам, находясь вдали от родителей, перед молодыми людьми возникает много соблазнов, которые могут повлечь за собой проблемы с законом. В частности, речь идёт о распространении наркотиков.

Цель рейда — напомнить и рассказать подросткам об опасности употребления запрещённых веществ, уберечь их от вовлечения в наркобизнес. Полицейские со служебной собакой, взяв согласие администрации учебного заведения, обошли все комнаты студентов общежития высшего технического колледжа Кокшетау. Они раздали студентам профилактические информационные буклеты, рассказали об административной и уголовной ответственности за преступления. Эти рейды в общежитиях учебных заведений города будут проводить постоянно.

По словам начальника управления по противодействию наркопреступности Виталия Гудыменко, ведомство реализуется комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы, утвержденный Правительством РК. В стратегическом документе отражены все направления деятельности не только полиции, но и других государственных органов в вопросах профилактики и предупреждения наркомании.

Ранее в Костанайской области две студентки были приговорены к 10 годам лишения свободы за распространение наркотиков.

В Павлодаре полицейские прикрыли Telegram-канал, где торговали марихуаной.

О масштабах оборота наркотиков в Казахстане говорят новости об очередном задержании наркодельцов. В сентябре наркоборцами изъято более 60 килограммов афганского героина – это рекордная партия на внутреннем "чёрном" рынке страны за последние годы.