Двух студенток приговорили к 10 годам колонии в Костанайской области
Сегодня, 16:52
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Сегодня, 16:52Сегодня, 16:52
522Фото: gov.kz
В Костанайской области две студентки были приговорены к 10 годам лишения свободы за распространение наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что в Костанайской области две студентки были приговорены к 10 годам лишения свободы за распространение наркотиков.
Отмечается, что с начала года в данном регионе было выявлено около 270 преступлений, из незаконного оборота изъято 340 килограммов различных наркотических средств
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