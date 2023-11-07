Двух студенток приговорили к 10 годам колонии в Костанайской области

В Костанайской области две студентки были приговорены к 10 годам лишения свободы за распространение наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что в Костанайской области две студентки были приговорены к 10 годам лишения свободы за распространение наркотиков.

Отмечается, что с начала года в данном регионе было выявлено около 270 преступлений, из незаконного оборота изъято 340 килограммов различных наркотических средств