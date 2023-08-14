Торговавший марихуаной Telegram-канал прикрыли павлодарские полицейские

Павлодарские полицейские вычислили организатора и других участников преступной группы, продававших наркотики через интернет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Как отмечают в МВД, операции по задержанию предшествовала длительная разработка и комплекс оперативно-следственных мероприятий, согласованных с прокуратурой.

"Специально созданные следственно-оперативные группы при силовой поддержке бойцов подразделений спецназа в Павлодаре и Экибастузе провели одновременные задержания участников криминального бизнеса. Оперативники установили организатора, а также предварительно четыре человека, причастных к незаконному сбыту марихуаны посредством интернет-магазина в приложении Telegram. В их числе бухгалтер, администратор интернет-наркомагазина, фасовщик и закладчик", — сообщили в полиции.

В результате по четырём адресам обысков обнаружено и изъято более девяти килограммов марихуаны, в том числе расфасованных по закладкам, различные приспособления для фасовки и употребления наркотиков, техника и мобильные телефоны с документальным подтверждением причастности к криминальному бизнесу, а также записи о движении денег по интернет-магазину.

"Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Начато досудебное производство по статье 297 части 3 УК РК “Незаконные изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств”. Напомним, что данные преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере, посредством использования электронных информационных ресурсов наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Проводятся дальнейшие оперативные и следственные мероприятия. Назначены соответствующие экспертизы", — сообщили в ведомстве.

В полиции отмечают, что планируется возбуждение уголовного дела за создание и участие в организованной преступной группе.