Торговавший марихуаной Telegram-канал прикрыли павлодарские полицейские
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Павлодарские полицейские вычислили организатора и других участников преступной группы, продававших наркотики через интернет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz
Как отмечают в МВД, операции по задержанию предшествовала длительная разработка и комплекс оперативно-следственных мероприятий, согласованных с прокуратурой.
"Специально созданные следственно-оперативные группы при силовой поддержке бойцов подразделений спецназа в Павлодаре и Экибастузе провели одновременные задержания участников криминального бизнеса. Оперативники установили организатора, а также предварительно четыре человека, причастных к незаконному сбыту марихуаны посредством интернет-магазина в приложении Telegram. В их числе бухгалтер, администратор интернет-наркомагазина, фасовщик и закладчик", — сообщили в полиции.
В результате по четырём адресам обысков обнаружено и изъято более девяти килограммов марихуаны, в том числе расфасованных по закладкам, различные приспособления для фасовки и употребления наркотиков, техника и мобильные телефоны с документальным подтверждением причастности к криминальному бизнесу, а также записи о движении денег по интернет-магазину.
"Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Начато досудебное производство по статье 297 части 3 УК РК “Незаконные изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств”. Напомним, что данные преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере, посредством использования электронных информационных ресурсов наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Проводятся дальнейшие оперативные и следственные мероприятия. Назначены соответствующие экспертизы", — сообщили в ведомстве.
В полиции отмечают, что планируется возбуждение уголовного дела за создание и участие в организованной преступной группе.
Самое читаемое
- Жара, дождь и мокрый снег: каким будет понедельник для казахстанцев
- 100 юрт установили в Павлодарской области в честь 165-летия Машхур Жусупа
- В Узбекистане блогерша подарила мужу на день рождения вторую жену
- Живущая в Испании двукратная чемпионка мира назвала свой ру
- Мать четверых детей из Уральска осудили за убийство на 16 лет