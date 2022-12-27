Полицейские раскрыли жестокое убийство таксиста в Талгарском районе

Фото: управления полиции Талгарского района

В управлении полиции Талгарского района рассказали о жестоком убийстве таксиста. На теле мужчины обнаружено 37 ножевых ранений. Подозреваемого задержали в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт полиции.

Тело погибшего обнаружено 17 декабря на окраине села Кендала.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР за №221962031002701 по статье 99 части 1 УК РК - "Убийство", начато досудебное расследование. В ходе поисковых работ, в 04:00 18 декабря, вдоль объездных канальных дорог, в южной части на расстоянии приблизительно 1200 метров от места обнаружения трупа, найдена автомашина умершего, который при жизни занимался частным извозом", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что преступление было заблаговременно и тщательно продуманно убийцей, который использовал одноразовый абонентский номер, вооружился качественным орудием, обладающим колюще-режущими свойствами, знал безлюдное место, где можно совершить убийство. Предусмотрел пути отхода и где можно оставить автомашину умершего. Несмотря на подготовку, подозреваемого

"​Несмотря на тщательную подготовку злоумышленника, в результате слаженной работы следователей и оперативных работников управления полиции Талгарского района, а также сотрудников управления криминальной полиции Алматинской области, 24 декабря в 22:07 по улице Сейфулина в Алматы напротив здания ТРЦ "Мега" совместно с сотрудниками подразделения спецназначения "Арлан" задержан гражданин Ж., который дал признательные показания в совершении убийства из личных мотивов", - отметили в полиции.

Подозреваемый водворён в ИВС Талгарского района, у него изъяты одежда, которая была на нём в момент совершения убийства, со следами крови, а также складкой нож.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.