Полицейские прокомментировали "перестрелку" подростков в центре Талдыкоргана
Сегодня, 09:52
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Сегодня, 09:52Сегодня, 09:52
196Фото: egovpress
В Талдыкоргане полицейские начали досудебное расследование после того, как подростки решили выяснить отношения в центре города, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в полиции, никакой перестрелки не было. Подрались двое подростков.
"Полицейские установили виновников драки. Среди участников конфликта пострадавших нет. С назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование", - прокомментировали в Департаменте полиции Жетысу.
Отметим, ранее в социальных сетях распространилось фото задержания подростков. В пабликах писали, что подростки устроили перестрелку.
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