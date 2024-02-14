Полицейские прокомментировали "перестрелку" подростков в центре Талдыкоргана

В Талдыкоргане полицейские начали досудебное расследование после того, как подростки решили выяснить отношения в центре города, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в полиции, никакой перестрелки не было. Подрались двое подростков.

"Полицейские установили виновников драки. Среди участников конфликта пострадавших нет. С назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование", - прокомментировали в Департаменте полиции Жетысу.

Отметим, ранее в социальных сетях распространилось фото задержания подростков. В пабликах писали, что подростки устроили перестрелку.