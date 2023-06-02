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polisia.kz Сегодня, 15:42
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Сегодня, 15:42
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Фото: polisia.kz

"Полицейские превратились в обслуживающий персонал" - глава МВД о ночных клубах Астаны

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на встрече с активом Астаны заявил,  что патрульные и участковые превратились в обслуживающий персонал столичных развлекательных заведений, передаёт BaigeNews.kz.

"В городе тысяча кафе, баров, ночных клубов. Это значительная сфера предпринимательства. В то же время не все их владельцы создают безопасные условия пребывания для клиентов. В них периодически совершаются преступления, правонарушения. Я уже не говорю о ежедневных нарушениях тишины. В прошлом году полиция выезжала на 13 тысяч таких сообщений. В этом году – на 4,5 тысячи. Отвлекаются наши силы, средства, затрачивается время, ГСМ. Патрульные и участковые превратились в обслуживающий персонал этих заведений. Только в одном из баров столицы поступило 352 вызова по кражам, хулиганствам, групповым дракам", - сказал министр. 

Ахметжанов видит проблему в том, что владельцы экономят на охране. Без договора нанимают случайных людей, не имеющих навыков локализации конфликта. Все действия "секьюрити" сводятся к тому, чтобы выпроводить правонарушителей на улицу. Именно при таких условиях скончался посетитель одного из кафе. 

По его словам, для владельцев заведений штраф в размере 10 МРП – несущественный.  А лишение лицензии на реализацию алкогольной продукции они обходят тем, что переоформляют их на другое лицо. 

В результате население видит беспомощность власти, а часть граждан – воспринимает ситуацию как "покровительство".  
Вторая проблема - отсутствие временных ограничений. Сейчас в городе почти 80 процентов правонарушений совершается после полуночи. Поэтому предлагается: во-первых, решением маслихата определить время работы увеселительных заведений, реализующих алкоголь в жилых домах, до 23:00, в отдельно стоящих зданиях – до 2:00.

Для этого нужно закрепить норму в Правилах благоустройства территории столицы. Безусловно, данная норма затронет интересы бизнеса.

"Мы должны понимать, что на чаше весов безопасность граждан.  Положительный опыт имеется. Из заведений, работающих до 24:00, за последние три года в полицию не поступило ни одного сообщения о нарушении общественного порядка.  Во-вторых, поддерживаются начинания акимата и департамента полиции по составлению рейтинга безопасности увеселительных заведений. Он позволит гражданам выбирать места посещения с учётом различных критериев – от безопасности до оценки уровня сервиса", - сказал министр.  

По его мнению, департаменту полиции совместно с акиматами необходимо провести комплексный анализ и принять меры по каждому объекту. 

"В Концепцию обеспечения общественной безопасности в партнёрстве с обществом заложены меры по запрету продажи алкоголя через Интернет, ограничению мест реализации, введению антирекламы алкогольной продукции, по аналогии с табачными изделиями. Для реализации серьёзных ограничивающих мер в отношении алкоголя нужна консолидация и поддержка всего общества", - заключил глава МВД.

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Сегодня, 15:42
311
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