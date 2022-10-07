Полицейские предложили ограничить время работы ночных клубов Уральска

Фото: pixabay.com/ иллюстративное фото

В Уральске из-за роста преступности в увеселительных заведениях полицейские предложили ограничить время работы ночных клубов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на nadezhda.kz.

4 октября полицейские вынесли на обсуждение общественного совета города предложение об ограничении времени работы увеселительных заведений и продажи в них алкогольных напитков. Члены совета предложение поддержали единогласно.

По данным начальника УП Уральска Сагиндика Аяганова, наибольшее количество преступлений в городе происходит в ночное время около ночных клубов и баров. Подвыпившие посетители этих заведений устраивают драки, нарушают тишину. В ночное время почти всем экипажам полицейских приходится дежурить у увеселительных заведений, что сказывается на оперативности выездов нарядов полиции по сигналам.

Сотрудников полиции не хватает, чтобы обеспечить охрану порядка возле всех ночных клубов города. Но ограничение времени их работы позволило бы снизить количество преступлений, говорят полицейские.

Члены общественного совета в ходе обсуждения разделились во мнениях. Одни считают, что такие ограничения не что иное как перекладывание ответственности на бизнес. А количество правонарушений не снизится: гуляющие переместятся в другие заведения.

Члены совета также заметили, что отсутствуют нормативные документы, регулирующие время работы ночных заведений. Но основная часть с предложением согласилась и поддержала усиление запретительных мер и увеличение штрафов за распитие алкоголя в общественных местах. В итоге доводы полицейских взяли вверх.

Общественный совет единогласно проголосовал за ограничение времени продажи алкогольных напитков в увеселительных заведениях города до 23:00 и за ограничение времени работы таких заведений. До какого времени разрешат работать ночным клубам, пока не решили. Вопрос рассмотрят на сессии городского маслихата.