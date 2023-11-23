Политологи высказались о приоритетах внешней политики Казахстана

В своей предвыборной программе Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан намерен повысить свой вклад в усиление системы международной безопасности в рамках ООН. Кроме того страна продолжит осуществление сбалансированной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов. В приоритете сотрудничества и стратегического партнерства будут отношения с соседними государствами – Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, а также с партнерами по интеграционным объединениям. О том, как будет выстраиваться дальнейшая внешняя политика Казахстана, читайте в обзоре BaigeNews.kz.

Говоря о внешнеполитической работе республики, в первую очередь нужно отметить важный документ, в котором раскрываются основные направления. Этот документ – Концепция внешней политики Казахстана, утвержденный еще в 2020 году.

Однако в апреле этого года на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития страны Глава государства поручил актуализировать документ в соответствии с сегодняшними реалиями, отражающими нестабильность экономики, мировые военные конфликты, экологические проблемы. Действующий правовой акт включает в себя анализ текущей ситуации, международный опыт, основные принципы, цели и задачи внешней политики, тенденции и видение развития внешней политики и др.

Политолог Жумабек Сарабеков, рассуждая над тем, что будет изменено в обновленной Концепции, озвучил свои мысли.

Он предположил, что правовом акте в первую очередь будет прописан принцип многовекторности, при котором стране придется подстраиваться под нынешнюю реальность и учиться по-новому выстраивать международные отношения, учитывая возникающие риски.

"Один из принципов внешней политики, которых придерживается наша страна, это многовекторность. Казахстан остаётся на равном удалении от ключевых центров сил. Мы сегодня наблюдаем некоторое напряжение в мире – и между Россией и Украиной, Китаем и США и другими. Для нас это стрессовый фактор, потому что с Западом у нас тесные экономические отношения, с Россией нас связывают долгие исторические связи и общая граница, торговые обязательства. Наблюдая со стороны за всеми конфликтами, Казахстан пытается придерживаться позиции нейтралитета. Здесь как раз таки и пригождается принцип многовекторности, которого мы придерживаемся на протяжении долгого времени", — сказал политолог.

Второй принцип, который по мнению Жумабека Сарабекова, будет актуализирован в Концепции – это экономическая дипломатия.

"Мы знаем, что для экономического роста нам нужны инвестиции. Наши дипломаты должны активнее работать над привлечением инвестиций. Этот момент зачастую упускается. Потому что послы – это не просто представители государства за рубежом. Меняется баланс сил. Основной центр мировой экономики будет смещаться. Восточные страны, или так называемый Глобальный юг, выходят на первый план. Поэтому дипломаты должны перенаправить свои усилия в это направление", — считает он.

Третий принцип будет касаться привлечения внимания международного сообщества к проблемам региона.

"Это прежде всего касается проблем экологии, Аральского моря, вопросов границ в регионе", — пояснил эксперт.

Профессор кафедры международных отношений и мировой экономики КазНУ им. Аль-Фараби Алмагуль Кульбаева считает, что в первую очередь такая необходимость назрела в связи с требованием актуализации отношений с Россией.

"В действующей Концепции представлен первый круг общения. Это страны Центральной Азии, постсоветского пространства. Я думаю, необходимость в актуализации документа назрела в связи с тем, что нам надо определиться, как реагировать на конфликт между Россией и Украиной. Мы не противопоставляем себя ни той, ни другой из стран. И наша страна выступает за скорейшее прекращение конфликта", — поделилась мнением кандидат исторических наук.

Первостепенной задачей в своей внешнеполитической деятельности, считает эксперт, является обеспечить свою безопасность, политическое влияние и торгово-экономические связи.

"Сейчас все больше разговоров идет о комплексности подхода. То есть нельзя игнорировать отдельные направления. Комплексность подразумевает соотношение интересов страны в экономической, социальной, политической, экологической сферах с другими странами. Кроме того, наша страна следует целям устойчивого развития. Они, кстати, выставляются у нас как приоритетные. И соответственно их также можно включить в задачи внешней политики Казахстана", — добавила профессор КазНУ им. Аль-Фараби.

Отмечая политическую позицию, при которой Казахстан стремится быть членом международных организаций, союзов, объединений, Алмагуль Кульбаева пояснила, что это необходимо в первую очередь самой стране.

"Когда общество высказывает мнение, что надо выйти из той или иной организации, то я считаю такие высказывания как минимум дилетантскими. В первую очередь участие в них соответствует многовекторности казахстанской политики. Состоять в международных союзах, объединениях, организациях для Казахстана – всегда полезно. У нас сложная геополитическая картина вырисовывается, потому что мы находимся между двумя гигантами. Мы всегда должны быть в хороших отношениях с теми странами, которые нам позволили бы оказаться в ключевых точках экономики, логистики, торговых путей. В данном случае ЕАЭС это как раз ключ к подобного рода действиям", — сказала эксперт.

Анализируя внешнеполитическую работу, проведенную в 2023 году, нельзя не отметить усилия в привлечении иностранных инвестиций и реализации новых инвестпроектов в стране. Так, по итогам первого полугодия в экономику Казахстана было привлечено порядка 14 миллиардов долларов. Надо сказать, что наша страна в центральноазиатском регионе является лидером по привлечению иностранных инвестиций – 70% инвестиций приходится на долю Казахстана. Это стало возможным благодаря созданию особых условий для инвесторов и совершенствованию инструментов поддержки инвестиций.

Говоря о привлечении иностранных инвестиций, разумно отметить и цель Казахстана наладить дипломатические отношения со странами мира. Так, на начало текущего года республика поддерживает дипломатические связи со 186 государствами.