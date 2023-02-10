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Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин
Под председательством государственного советника Ерлана Карина в Атырау прошло выездное заседание Совета по молодёжной политике при президенте РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
На мероприятии презентован проект Концепции молодёжной политики, разработанный по поручению главы государства при активном участии членов Совета.
В ходе встречи рассмотрены основные положения национального доклада "Молодёжь Казахстана". В частности, обсуждали текущие запросы, интересы и ценностные установки молодых казахстанцев.
Госсоветник отметил, что политика вовлечения молодых людей в процесс принятия решений демонстрирует результативность. Несколько членов Совета вошли в избирательные списки различных партий и выдвигаются по одномандатным округам на выборах депутатов мажилиса парламента.
По итогам заседания Ерлан Карин призвал членов Совета продолжать активно участвовать в формировании и продвижении актуальной молодёжной повестки, чтобы эффективно поддерживать и реализовывать потенциал современной казахстанской молодёжи.
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