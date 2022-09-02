Политика "Тариф в обмен на инвестиции" позволит модернизировать изношенные сети  – эксперт ERI

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Опыт политики "Тариф в обмен на инвестиции" для Казахстана не нов и хорошо себя зарекомендовал, об этом BaigeNews.kz рассказал директор центра АО "Институт экономических исследований" Айдын Бакдолотов.

"Искусственное сдерживание тарифов приводит к постоянным перебоям снабжения электроэнергией, авариям на тепловых электростанциях, что чревато отрицательными последствиями для населения и бизнеса. Это препятствуют модернизации сетей и переходу на более устойчивые источники генерации. Рыночное ценообразование тарифов позволит достичь цели по сокращению износа сетей и мощностей на 15 процентов", - Таким мнением, комментируя послание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, поделился Айдын Бакдолотов.

Начиная с 2009 года, электростанции Казахстана работали по принципу "тарифы в обмен на инвестиции". Именно тогда с целью обеспечения достаточных генерирующих мощностей и восстановления изношенных основных фондов отрасли Постановлением Правительства № 392 для различных групп производителей электроэнергии были утверждены предельные тарифы на 2009–2015 годы. В них были заложены будущие инвестиционные вложения, которые электростанции должны были освоить за этот период. В среднем за тот период тариф вырос на 70 процентов, что позволило обновить генерирующие мощности.

"С 2016 года, когда программа перестала действовать, предельные тарифы на электроэнергию в среднем оставались практически на одном уровне, что ограничивало инвестиционные возможности по модернизации и расширению генерирующих мощностей", — поясняет Айдын Бакдолотов.

Сегодня в экономике Казахстана наблюдается значительный износ основных фондов. Так, износ генерирующего оборудования составляет 78 процентов, электрических сетей – 55 процентов, тепловых сетей – 80 процентов, водопроводных сетей – 49 процентов, что объясняется отсутствием инвестиций для обновления основных средств ввиду нерыночного ценообразования стоимости тарифов.

В частности, по словам эксперта, инвестиции в распределительные сети и технологии генерации электроэнергии и тепла остаются экономически нецелесообразными, поскольку административно заложенные низкие потребительские тарифы на электричество, тепло и ископаемое топливо препятствуют модернизации сетей и переходу на более устойчивые источники генерации.

"Искусственное сдерживание тарифов приводит к постоянным перебоям снабжения электроэнергией, авариям на тепловых электростанциях, что чревато отрицательными последствиями для населения и бизнеса", — отмечает эксперт.

Ситуация усугубляется также и высокой энергоёмкостью экономики страны. По данным Международного энергетического агентства, энергоемкость казахстанской экономики — в среднем 0,22 килограмм нефтяного эквивалента/доллар США. Сопоставимые показатели зафиксированы в России (0,232 кг н. э./$) и Венесуэле (0,205 кг н. э./$). В США этот показатель составлял 0,111, в Китае – 0,128, во Франции – 0,083, Италии – 0,064, Германии – 0,071.

"Сложившаяся ситуация приводит к необходимости перевооружения экономики, а учитывая значительные инвестиционные циклы при строительстве инфраструктуры, то эти шаги необходимо предпринимать незамедлительно", — считает эксперт ERI.

По его словам, рыночное ценообразование тарифов позволит достичь цели по сокращению износа сетей и мощностей на 15 процентов. При этом будет сохранен баланс между необходимостью ограничения прибыли монополий и обеспечения инвестиций в инфраструктуру.