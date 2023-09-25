Политические партии Казахстана начали подготовку к выборам акимов

Чуть больше месяца остается до выборов акимов районов и городов областного значения. 5 ноября казахстанцы смогут проголосовать за понравившихся кандидатов. В списке значатся 42 района и три города: Курчатов, Приозерск и Рудный.

На эти выборы выдвигаться могут не только кандидаты с политическим опытом. Право участвовать есть и у самовыдвиженцев. Процесс регистрации кандидатов уже начался. Процедура продлится до 30 октября. О том, как казахстаснкие политические партии готовятся к предстоящим выборам, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

В Казахстане официально зарегистрировано семь партий: "Аманат", демократическая партия Казахстана "Ак жол", Народная партия Казахстана, народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Respublica, "Байтак". Все они принимают участие в предстоящих выборах.

Как сообщили корреспонденту BaigeNews.kz в партии "Байтак" готов полный список кандидатов по всем регионам, где будут выборы.

"Документы кандидатов уже готовы. Также подготовили пиар-план, агитацию. 27 сентября проведем региональную конференцию, 29 сентября пройдет политбюро партии и дадим информацию по кандидатам", - сообщили в партии "Байтак".

В партии "Ауыл" сейчас активно готовятся к предстоящим выборам. Пока внутри партии не проводили конференций, где должны были выдвинуть кандидатов. Имена будут известны в ближайшее время, после этих мероприятий, подчеркнули в партии.

В партии Respublica также на данный момент формируются списки.

"Нам необходимо провести ряд внутренних мероприятий. Планируем сформировать в ближайшее время финальные списки. Вопрос очень серьезный, мы очень скрупулёзно подходим к вопросу подбора кандидатов", - подчеркнули в партии Respublica.

В Народной партии Казахстана на данный момент уже проведены конференции по определению кандидатов на выборы.

"На этой неделе уже началась сдача документов в территориальные комиссии. На прошлой неделе кандидат в Карагандинской области сдал документы. Партия планирует выдвинуть минимум 15 кандидатов. Все они подобраны тщательно, у всех есть опыт работы в госструктурах. Они уроженцы тех районов, где будет проходить выборы", - сообщили в НПК.

В партии "Аманат" и ОСДП также ведут подготовку к выборам. В партии "Аманат" в ближайшее время проведут районные конференции, где и определят списки кандидатов.

"Мы делаем упор на членов наших партий. Желательно, чтобы кандидат проживал в том районе, где выдвигается. Считаем, что тогда он будет относится более ответственно к своей работе, чем кандидаты из другого района", - подчеркрнули в ОСДП.

В партии "Ак жол" также относятся с особым вниманием к подбору кандидатур на предстоящие выборы акимов. Там уточнили, что сейчас активно готовят списки и уже провели форум депутатов всех уровней, где обсудили основные вопросы подготовки к выборам.

1 сентября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, анонсировал выборы акимов районов и городов областного значения. Он отметил, что важно последовательно расширять прямое участие граждан в принятии решений на уровне местной исполнительной власти.