Полгода лжи и информационных атак – Айтбек Амангельды о жизни после смерти Салтанат Нукеновой

В Астане продолжаются судебные прения по уголовному делу Салтанат Нукеновой. Во время своего выступления брат погибшей Айтбек Амангельды рассказал, как изменилась жизнь его семьи после смерти Салтанат Нукеновой, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Полгода осквернения памяти Салтанат, лжи и информационных атак с 11 ноября. В тот день, когда я ложил сестрёнку в могилу, уже начали выходить новости, какая она, мягко говоря, непорядочная женщина, алкоголичка и всё прочее. Эти атаки начались с первого дня, ещё до похорон", - рассказал Амангельды.

Кроме того, он сообщил, что из-за необходимости доказывать общественности правду у него и его семьи нет времени горевать.

"Все эти полгода у нас даже нет возможности горевать. Потому что мы находимся в постоянном состоянии борьбы за правду и справедливость. Кроме нас никто сейчас за неё не постоит. Она за себя уже не может постоять. Это борьба забрала у нас уже так много. Вся наша жизнь была рассмотрена под лупой. Было опубликовано множество лживых статей. На каждую лживую статью мы дали опровержение с доказательствами", - сказал брат Нукеновой.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Ранее он заявил, что Бишимбаев оказывает на него давление.

Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.