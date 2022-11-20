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  • "Полагаю, что несколько партий получат регистрацию до начала парламентских выборов" - Токаев
BaigeNews.kz Сегодня, 09:20
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Сегодня, 09:20
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Фото: BaigeNews.kz

"Полагаю, что несколько партий получат регистрацию до начала парламентских выборов" - Токаев

Президент Казахстана считает, что несколько партий успеют выполнить необходимые требования и зарегистрироваться до начала парламентских выборов, передаёт BaigeNews.kz. Об этом он сказал на избирательном участке после того, как проголосовал на выборах президента.

"Мы говорили о том, что новые партии получат регистрацию, этот процесс идёт. Искусственно мы не можем регистрировать партии, нарушая закон. Если они сами нарушают законодательство. Конечно же, мы создаем благоприятные условия. Я полагаю, что до начала парламентских выборов всё же несколько партий смогут выполнить надлежащие условия и получить регистрацию. Я считаю, что это в наших интересах. Кроме того, парламентские выборы пройдут по новой смешанной системе. Ожидаю, что в результате выборов в законодательный орган нашей страны попадут интересные люди, в том числе переставляющие оппозиционные взгляды", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в Казахстане сегодня проходят внеочередные президентские выборы.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шесть кандидатов в президенты Казахстана:

Касым-Жомарт Токаев - от партий "Аманат", "Ак жол" и Народной партии Казахстана;

Жигули Дайрабаев - от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";

Каракат Абден - от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";

Cалтанат Турсынбекова - Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол" ("Казахские матери – дорога к традициям");

Мейрам Кажыкен – от республиканского объединения профсоюзов "Аманат";

Нурлан Ауесбаев – от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП).

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#выборы #выборы президента
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 09:20
190
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