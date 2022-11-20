"Полагаю, что несколько партий получат регистрацию до начала парламентских выборов" - Токаев

Президент Казахстана считает, что несколько партий успеют выполнить необходимые требования и зарегистрироваться до начала парламентских выборов, передаёт BaigeNews.kz. Об этом он сказал на избирательном участке после того, как проголосовал на выборах президента.

"Мы говорили о том, что новые партии получат регистрацию, этот процесс идёт. Искусственно мы не можем регистрировать партии, нарушая закон. Если они сами нарушают законодательство. Конечно же, мы создаем благоприятные условия. Я полагаю, что до начала парламентских выборов всё же несколько партий смогут выполнить надлежащие условия и получить регистрацию. Я считаю, что это в наших интересах. Кроме того, парламентские выборы пройдут по новой смешанной системе. Ожидаю, что в результате выборов в законодательный орган нашей страны попадут интересные люди, в том числе переставляющие оппозиционные взгляды", - сказал Касым-Жомарт Токаев.