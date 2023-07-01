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Покупка билетов в инива-купе обернулась проблемой для астанчанина
Люди с ограниченными возможностями столкнулись с проблемой покупки билетов онлайн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
Говорят, приобрести билеты можно только в общие вагоны со скидкой в 50%, а вот в специализированные купе со скидкой в 70%, где есть отдельный санузел и место для инвалидной коляски, приобрести онлайн не получается.
Купить билет на поезд в инва-купе оказалось непростой задачей для жителя Астаны — Ардана Галымулы. Мужчина слабовидящий, но ведет активную жизнь и продвигает свой блог, где и рассказал о проблеме, с которой столкнулся при покупке билета на поезд. По словам астанчанина, купить билет в специализированное купе, где есть место для пассажира и сопровождающего лица, онлайн, у него не получилось. Сайт выдал ошибку. За билетом пришлось ехать в кассу железнодорожного вокзала.
"На сайте даже нет такой вкладки как инвакупе, то есть надо ехать на госкассу покупать. Я и звонил узнавал, и на кассу звонил и в КТЖ звонил, они говорят надо ехать на госкассах покупать только. Было бы очень удобно если бы на сайте можно было бы купить, и посмотреть на какие числа есть билеты, на какие нет билетов, потому что приходится столько трудностей преодолевать, стоять там большие очереди и в итоге даже нет билетов на ту дату которая нужна", — говорит Ардан Галымулы житель Астаны .
Пассажироперевозчики говорят, на официальном сайте компании, люди с инвалидностью, могут приобрести билеты как в общий вагон со скидкой в 50% так и в специализированное купе со скидкой в 70%. Но зачастую, особенно в летнее время, последние, бывают заняты.
"Есть очень много людей которые приобретают специализированные места если там мест нет, то не будет показывать продажу. Для лиц с ограниченными возможностями первой группы они могут приобрести в онлайн режиме за 45 суток, и дети с ограниченными возможностями. Для людей второй третьей группы они могут за 7 дней купить специализированные места", — говорит официальный представитель АО "Пассажирские перевозки" Мади Мухамедкали.
Если раньше люди с инвалидностью были довольно ограничены в передвижении, то сейчас многие стараются не сидеть на месте, вести активную социальную жизнь и путешествовать. А из-за нехватки специализированных купе, которые есть только в тальго, им приходится передвигаться в обычных, куда сложно, заехать на инвалидной коляске а незрячим, например, можно легко удариться о верхнюю полку.
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