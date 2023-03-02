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Сегодня, 19:48
129
129Фото: Иллюстративное фото
Покупатель чуть не отрезал палец продавцу в ЗКО
Житель Западно-Казахстанской области напал на продавца магазина и потребовал отдать всю выручку. Когда женщина отказалась, он ударил её ножом по руке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения.
"Поняв, что деньги получить не удастся, нападавший забрал колбасу, зубную щётку, мороженое и скрылся с места преступления. Подозреваемого задержали, им оказался 42-летний гражданин С.", - сообщили в полиции.
По факту ведётся досудебное расследование по части 2 статьи 192 УК РК - "Разбой".
Сумма ущерба составила около четырёх тысяч тенге. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.
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