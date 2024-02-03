"Похожий на Чикатило" мужчина пытался похитить певицу Бьянку

Певицу Бьянку пытались похитить в центре Москвы. Она заявила, что мужчина с "лицом Чикатило" угрожал ей палкой и хотел насильно запихнуть в машину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SHOT.

38-летняя Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, рассказала жв соцсетях, что вчера около шести вечера поехала на маникюр.

"Когда уже подошла к салону, к ней подбежал незнакомец с палкой и приказал садиться в авто. Она закричала так, что "в Минске было слышно", после чего "похититель" испугался и убежал. По описанию певицы, мужчина был высоким — около двух метров, в тёмном пуховике, а лицом походил на Чикатило", — пишет Telegram-канал.

Сейчас адвокат певицы решает, будут ли они подавать заявление в полицию. Сама Бьянка обратилась за помощью к психологу, так как теперь не чувствует себя в безопасности и боится одна выходить на улицу.