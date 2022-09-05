Похолодание ожидают в ближайшие три дня в Казахстане

Фото: kazhydromet.kz

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане. На большей части территории страны ожидаются дожди и похолодание, передаёт BaigeNews.kz.

"Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики пройдут дожди. 6 сентября в Мангистауской, 7 сентября в Северо-Казахстанской областях – сильные дожди с грозами, шквалистым усилением ветра, градом", - говорится в сообщении.

Также ожидается понижение температуры воздуха в северной половине страны: ночью до 5-13, днём до 15-23 градусов, а в южной половине ночью до 10-23, днём до 20-35 градусов.