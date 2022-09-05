Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


kazhydromet.kz Сегодня, 17:14
167
Фото: kazhydromet.kz

Похолодание ожидают в ближайшие три дня в Казахстане

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане. На большей части территории страны ожидаются дожди и похолодание, передаёт BaigeNews.kz.

"Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики пройдут дожди. 6 сентября в Мангистауской, 7 сентября в Северо-Казахстанской областях – сильные дожди с грозами, шквалистым усилением ветра, градом", - говорится в сообщении. 

Также ожидается понижение температуры воздуха в северной половине страны: ночью до 5-13, днём до 15-23 градусов, а в южной половине ночью до 10-23, днём до 20-35 градусов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#погода #Казгидромет #дожди
Сегодня, 17:14
167
Журналист

Рекомендуем

Наверх