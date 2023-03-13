Похищали и избивали: преступную группу разоблачили в Актау

Преступную группу разоблачили сотрудники УБОП в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области на автодороге позади бизнес-центра “Кораблик” города Актау задержана автомашина Toyota Camry с 26-летним водителем и 27-летним пассажиром, подозреваемыми в вымогательстве", - говорится в сообщении.

По словам потерпевшего, фигуранты в группе лиц несколько раз похищали его, избивая и угрожая применением огнестрельного оружия, требовали 500 тысяч тенге, а также отобрали автомобиль.

В ходе обыска из автомобиля изъят боевой пистолет ПМ с патронами. Также по временному месту жительства в квартире одного из подозреваемых обнаружены несколько боевых и травматических патронов.

"При обыске по двум другим адресам установлены остальные подозреваемые в вымогательстве в возрасте 25, 26 и 28 лет. По месту их пребывания полицейские изъяли еще один пистолет, два обреза ружья, а также значительное количество патронов к ним. На одном из адресов также обнаружена автомашина Opel Vectra, которую задержанные силой отобрали у потерпевшего", - добавили в полиции.

По фактам вымогательства и хранения оружия проводится досудебное расследование. Подозреваемые дали признательные показания. В настоящее время проводятся комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий направленных на установление всех обстоятельств.