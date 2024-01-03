Погоню устроили полицейские за выехавшим на закрытую трассу водителем в области Абай
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30-летний водитель, не подчиняясь законным требованиям сотрудника полиции, продолжил путь по закрытой трассе из Курчатова в Семей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Водитель выехал из Курчатова и направился в Семей. В регионе действовал запрет на выезд на трассу, и полицейские, заметив нарушителя, потребовали остановиться. Он не послушал и поспешил скрыться. Стражи порядка пустились в погоню. Кадры с преследованием и задержанием были сняты на видеорегистратор инспектора службы.
Отмечается, что теперь данные доказательства будут предъявлены в суде, и нарушитель понесет ответственность за неповиновение сотрудникам полиции, перекрывающим выезд на трассы. Санкцией данной статьи гражданам грозит штраф в размере 30 МРП либо арест на срок до 15 суток.
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