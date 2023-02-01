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Погоня за водителем попала на видео в Кызылординской области
Погоню за пьяным водителем сняли на видео в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл 31 января на улице Муратбаева.
"Сотрудники ЦОУ зафиксировали нарушение ПДД автомобилем BMW и попросили водителя остановиться. Но правонарушитель, проигнорировав законные требования сотрудников полиции, попытался скрыться с места происшествия. Мужчину задержали и доставили в наркологический диспансер. По результатам экспертизы установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести", - сообщили в полиции.
Составлен административный протокол по части 1 статьи 608 КоАП РК - "Управление ТС водителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения".
Автомобиль водворен на штрафстоянку. Водитель может быть подвергнут административному аресту на 15 суток и лишен права управления транспортным средством на семь лет.
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