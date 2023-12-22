Погоня на закрытой трассе: Двоих водителей арестовали в Карагандинской области
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Двое водителей на внедорожниках Gelandewagen проигнорировали сообщение о закрытии трасс и не остановились даже тогда, когда этого потребовали полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В связи с ухудшением погоды все дороги в Карагандинской области были перекрыты, но двое мужчин в возрасте 35 и 40 лет на автомобилях Mercedes-Benz Gelandewagen выехали на трассу. Они ехали по автодороге Алматы – Екатеринбург, когда полицейские потребовали их остановиться. Вместо этого водители решили сбежать от страж порядка. В ходе начавшейся погони они были задержаны и доставлены в участок.
По данному факту составлены административные материалы, которые были направлены на рассмотрение в суд. В отношении нарушителей вынесено решение – двое суток административного ареста.
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