Погоня на закрытой трассе: Двоих водителей арестовали в Карагандинской области

Двое водителей на внедорожниках Gelandewagen проигнорировали сообщение о закрытии трасс и не остановились даже тогда, когда этого потребовали полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В связи с ухудшением погоды все дороги в Карагандинской области были перекрыты, но двое мужчин в возрасте 35 и 40 лет на автомобилях Mercedes-Benz Gelandewagen выехали на трассу. Они ехали по автодороге Алматы – Екатеринбург, когда полицейские потребовали их остановиться. Вместо этого водители решили сбежать от страж порядка. В ходе начавшейся погони они были задержаны и доставлены в участок.

По данному факту составлены административные материалы, которые были направлены на рассмотрение в суд. В отношении нарушителей вынесено решение – двое суток административного ареста.