Подземные воды станут чаще использовать в сельском хозяйстве в Казахстане
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Министерство водных ресурсов и ирригации планирует увеличить долю использования подземных вод для полива посевных площадей до 10-15%, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в Минводы, сейчас сельским хозяйством используется более 40 тысяч тонн воды в сутки, 548 тонн из них – подземные воды.
"На первом этапе, учитывая экономическую целесообразность, планируется довести долю подземных вод в сельском хозяйстве до 10-15%", - сообщили в министерстве.
В ведомстве отметили, что годовые запасы подземных вод на территории Казахстана, которые могут быть использованы, составляют более 43 тысяч тонн в сутки. Из них 19 тысяч тонн в сутки можно эффективно использовать в сельском хозяйстве. Большая часть запасов подземных вод, предназначенных для полива, разведана в Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях.
"Для увеличения площадей орошаемых земель необходимо более широкое использование подземных вод наряду с водосберегающими технологиями. При этом, при использовании будут учитываться запасы подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд. Также министерством планируется внедрение мер государственной поддержки в виде субсидий и пониженных тарифов для водопользователей, использующих подземные воды для полива с применением водосберегающих технологий", – сказал директор департамента подземных вод министерства водных ресурсов и ирригации Жайык Ерикулы.
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