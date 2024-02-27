Подземные воды станут чаще использовать в сельском хозяйстве в Казахстане

Министерство водных ресурсов и ирригации планирует увеличить долю использования подземных вод для полива посевных площадей до 10-15%, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Минводы, сейчас сельским хозяйством используется более 40 тысяч тонн воды в сутки, 548 тонн из них – подземные воды.

"На первом этапе, учитывая экономическую целесообразность, планируется довести долю подземных вод в сельском хозяйстве до 10-15%", - сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что годовые запасы подземных вод на территории Казахстана, которые могут быть использованы, составляют более 43 тысяч тонн в сутки. Из них 19 тысяч тонн в сутки можно эффективно использовать в сельском хозяйстве. Большая часть запасов подземных вод, предназначенных для полива, разведана в Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях.