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Подземную термос-теплицу открыли в Караганде

Сегодня, 10:54
АВТОР
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24.kz Сегодня, 10:54
Сегодня, 10:54
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Фото: 24.kz

Арбузы, дыни и различные виды цветов будут выращивать круглый год в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24KZ. 

Там на базе одного из университетов открыли подземную термос-теплицу. О строительстве необычного объекта учёные задумывались ещё 15 лет назад. Глубина теплицы — 5 метров. Это позволяет сохранять тепло и защищать растения от холода. 

Единственная в Карагандинской области термос-теплица уже начала реализовывать свою продукцию. Интерес к натуральным товарам проявляют столовые и торговые точки. Площадь теплицы, построенной по опыту стран Северной Европы, составляет 270 квадратных метров. Из семян арбуза, посеянных месяц назад, уже проросли ростки. 

В будущем здесь планируют выращивать другие садовые культуры, а также орхидеи, требующие особого ухода. 

"Теплица только месяц как была запущена. Плюс мы боялись запускать какие-то массовые объёмы, потому что мы не знали, это же абсолютно новый проект, как она себя поведет. И после того как прошли вот эти большие страшные морозы до минус 34, мы убедились, что она держит тепло, мы начали массовые посадки. Что касается объемов производства, ну я могу сказать, по цветочным. Мы выращиваем где-то около 15 тысяч саженцев для озеленения", — рассказала руководитель исследовательского парка биотехнологии и экомониторинга Маргарита Ишмуратова.

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