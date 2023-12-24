Подземную термос-теплицу открыли в Караганде
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Арбузы, дыни и различные виды цветов будут выращивать круглый год в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24KZ.
Там на базе одного из университетов открыли подземную термос-теплицу. О строительстве необычного объекта учёные задумывались ещё 15 лет назад. Глубина теплицы — 5 метров. Это позволяет сохранять тепло и защищать растения от холода.
Единственная в Карагандинской области термос-теплица уже начала реализовывать свою продукцию. Интерес к натуральным товарам проявляют столовые и торговые точки. Площадь теплицы, построенной по опыту стран Северной Европы, составляет 270 квадратных метров. Из семян арбуза, посеянных месяц назад, уже проросли ростки.
В будущем здесь планируют выращивать другие садовые культуры, а также орхидеи, требующие особого ухода.
"Теплица только месяц как была запущена. Плюс мы боялись запускать какие-то массовые объёмы, потому что мы не знали, это же абсолютно новый проект, как она себя поведет. И после того как прошли вот эти большие страшные морозы до минус 34, мы убедились, что она держит тепло, мы начали массовые посадки. Что касается объемов производства, ну я могу сказать, по цветочным. Мы выращиваем где-то около 15 тысяч саженцев для озеленения", — рассказала руководитель исследовательского парка биотехнологии и экомониторинга Маргарита Ишмуратова.
Самое читаемое
- Казахстанку наградили за лучшее вечернее платье на "Мисс Земля"
- Как живёт деревня, в которой деменция - у всех
- Погоня на закрытой трассе: двоих водителей арестовали в Карагандинской области
- Трагедия в Алматы: Уголовное дело возбудили против пассажира, ударившего водителя автобуса
- Судимого за изнасилование и убийство радикала задержали в Аэропорту Алматы