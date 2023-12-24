Подземную термос-теплицу открыли в Караганде

Арбузы, дыни и различные виды цветов будут выращивать круглый год в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24KZ.

Там на базе одного из университетов открыли подземную термос-теплицу. О строительстве необычного объекта учёные задумывались ещё 15 лет назад. Глубина теплицы — 5 метров. Это позволяет сохранять тепло и защищать растения от холода.

Единственная в Карагандинской области термос-теплица уже начала реализовывать свою продукцию. Интерес к натуральным товарам проявляют столовые и торговые точки. Площадь теплицы, построенной по опыту стран Северной Европы, составляет 270 квадратных метров. Из семян арбуза, посеянных месяц назад, уже проросли ростки.

В будущем здесь планируют выращивать другие садовые культуры, а также орхидеи, требующие особого ухода.