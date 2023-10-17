Подвесному мосту Семея 23 года: в каком состоянии главная достопримечательность области Абай

Сегодня, 17 октября, главная достопримечательность Семея – подвесной мост, отмечает свой 23-й день рождения. За это время построенную японцами и турками переправу ни разу капитально не ремонтировали. Вот и в этом году бетонно-стальной колосс так и не порадовал горожан ровным дорожным полотном. На протяжении тёплого времени года автовладельцы вынуждены передвигаться по переправе, как шашки на шахматной доске. Ямочный ремонт здесь длился всё лето, а закончить его обещают только 25 октября. Корреспондент BaigeNews.kz попытался разобраться, какое будущее уготовано "Новому" символу Семея, и почему горожане готовы отказаться от ямочного ремонта моста.

Политический вопрос

За возведением семейской переправы, построенной на стыке двух тысячелетий, наблюдала вся страна. А в момент открытия она стала для горожан настоящим архитектурным чудом. Мост небывалых для Семея размеров, стильный и прагматичный, напоминал кусочек из будущего и поначалу не вписывался в десятиэтажный город.

А ещё он стал своеобразной компенсацией, полученной авансом от японцев за политический сюрприз казахстанской власти. В январе 1997 года правительство из страны восходящего солнца решило подарить побратиму, пострадавшему от ядерных испытаний, что-то очень запоминающееся и полезное. Поэтому было решено построить здесь мост. А спустя 4 месяца, 3 мая того же года, глава государства лишил Семипалатинск областного статуса и расформировал Семипалатинскую область.

В 2000 году теперь уже город областного значения получил в пользование современный подвесной мост длиной 1086 метров. Ширина шестиполосного дорожного полотна составила 35 метров, а пилоны выросли над городом на 99 метров и стали самым высоким сооружением в городе. Кредитный заём на его возведение составил 158 млн. долларов США.

Горожане прозвали подвесной мост "Новым". Западнее от него находится автогужевой мост 1957 года строительства, который ровно 23 года назад стал автоматически называться "Старым".

Кстати, к 2025 году в Семее будет достроен третий мост, и как будут его называть, пока неизвестно. Но горожане уже в шутку именуют его "Ноп-новый" или "Средний", так как он находится между двумя действующими переправами.

За 23 года эксплуатации Подвесной мост ещё ни разу капитально не ремонтировали. Теперь конструкция сооружения, которую строили зимой и летом в течение трёх лет, требует качественного и профессионального вмешательства. Ведь мост – это не только опоры и дорожная часть. Это ещё масса важных деталей, которые сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии.

Согласно акту дефектовки по результатам обследования, которое проводили в прошлом году, на мосту наблюдается наличие коррозии и усталости металлов. Поэтому необходимо отремонтировать опоры пролётного строения, создать новые деформационные швы, протянуть болтовые соединения, покрасить сооружение.

Асфальтовая несовместимость

Свой 23-й день рождения белый красавец встречает не в самой лучшей форме. Если вышеперечисленные составные части моста, которые тоже требуют замены или ремонта, не влияют на течение автомобильного потока, то дорожное полотно постоянно представляет полосу препятствий. Ямы, волны из скатавшегося в жару асфальта не дают возможности с удовольствием проехать по мосту и рассмотреть саму достопримечательность и округу. Это портит впечатление от туристической локации.

Текущий ремонт, который продолжается с июня, не дал ощутимого результата. Сначала дыры в асфальте закатали обычной асфальтной смесью, которой ремонтируют городские дороги. Но через некоторое время куски на многих заплатках без труда отвалились.

В середине августа здесь приступили ко второму этапу ремонта дорожного покрытия, более основательному, с использованием добавки германского производства "Эвотерм". Она даёт более крепкую сцепку асфальта с металлической основой моста.

Замена полотна производится большими "картами" и продлится до 25 октября. Действительно, уже сейчас видно с высоты, что на отремонтированных участках словно разложили карты разных мастей.

"Каркас подвесного моста выполнен из металлических конструкций, на дорожное полотно моста укладывается материал ПМА-10 – это пористо-мастичный асфальтобетон с применением добавки "Эвотерм". Много времени занимает его производство и доставка из Германии. На сегодняшний день материал прибыл и начаты ремонтные восстановительные работы. Они будут полностью завершены до 25 октября 2023 года. Весной текущего года для комфортной и безопасной езды был проведен временный ямочный ремонт дорожного полотна", - пояснил главный специалист отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Семей Ерик Чаганов.

По содержанию подвесного моста через реку Иртыш договор заключен с подрядным предприятием ТОО "Семей Жолдары". В рамках данного договора планируется произвести текущий ремонт дорожного полотна с применением асфальтобетонной смеси ПМА-10 объемом 4000 квадратных метров. Также содержание подвесного моста включает в себя работы по охране моста, обслуживанию камер наблюдения, обслуживанию лифтового оборудования, ремонт, мойка и окраска металлических конструкций. На все эти расходы в этом году было выделено 140 млн тенге.

"Лучше бы не ремонтировали"

Аким Семея Нурбол Нурсагатов пояснил, что одномоментно сделать ремонт большого участка дорожного покрытия подвесного моста не представляется возможным. Первый такой опыт привёл к жутким километровым пробкам. Когда акимат решился на такой эксперимент, закрыв одну сторону моста, следовавшую в левобережье, - в Семее за час образовался транспортный коллапс.

Нужно учесть, что подвесной мост – это не просто переправа между двумя берегами Семея. Это международная трансконтинентальная магистраль. Она соединяет стратегические участки республиканской трассы Омск-Майкапчагай, северную и южную столицы страны. Другого пути у водителей большегрузов в Семее больше нет. Проезд по старому мосту транспорту весом больше двух тонн сейчас запрещён.

"Старое асфальтовое покрытие невозможно снять с подвесного моста обычным способом, как мы это делаем на городских дорогах. Это нужно делать практически руками, так как там металлическая основа. Если могли бы закрыть мост и работать, то мы сделали всё гораздо быстрее. Мост имеет международное значение, по нему ездит большое количество самых разных машин. Однажды закрыли на один день и было так много возмущений. Мешает большой поток машин", - рассказал о причине не заканчивающегося латания мостовых ям аким города Семей Нурбол Нурсагатов.

А горожане сетуют, что им мешают рабочие, которые каждый день занимают одну или несколько полос.

"Всё лето делают ремонт, но толку нет, всё равно ямы. Лучше бы тогда вообще не делали, всё равно отвалится. Ждём капитального ремонта моста, надеемся, он решит наши проблемы", - выразил ожидания своих коллег таксистов семейчанин Султан Назаров.

Состояние моста ощутимо бьёт по "ходовке" авто-семейчан, соответственно, и по карману. Таксист Султан Назаров вынужден каждый день десятки раз переправляться по новому мосту то на один, то на другой берег. После очередной поломки он на время прекратил брать заказы до левого берега. Но понял, что от курсирования между берегами не откажешься, это влияет на доход.

"Я помню, как торжественно и громко открывали мост. Я ездил по тем новым дорогам, которые запомнил в самом начале. Это были лучшие в городе дороги, ровные, широкие. Спасибо японцам и туркам, что построили его для нас. Он действительно уже тогда был нужен. Из-за растущего автомобильного потока мы бы без него сейчас не справились. Но с тех пор я не видел, чтобы наши дорожные службы хоть раз капитально отремонтировали полотно", - пытается вспомнить таксист из Семея.

В 2000 году иностранные меценаты оставили на долгую память не только мост. В автодорожный комплекс вошли подземные переходы, путепроводы, новые транспортные развязки, реконструированные подъездные пути.

Проект на троих!

Благодаря созданию новой области Абай, административным центром которой стал Семей, в регионе, и, в частности, в городе, стали активнее и чаще ремонтировать дороги, монтировать освещение, строить новые районы, приводить в порядок улицы и фасады, создавать общественные пространства.

И, наконец, дошла очередь до подвесного моста. По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева мост подвергнется серьёзной реконструкции. В комплексном плане развития области Абай на 2023-2027 годы на реконструкцию предусмотрено 5 млрд тенге.

По данным главы Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Абай Асылбека Нугманова в прошлом месяце завершился конкурс на определение подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию по реконструкции подвесного моста. Им стало ТОО "Казахский Промтранспроект", а договор заключён 28 сентября.

Этот ответственный этап создания проекта дорожно-транспортное ведомство планирует пройти вместе с проектировщиком. К этой дружной компании присоединятся и представители японской фирмы, которая в конце 90-х выступила инициатором и генподрядчиком возведения моста.

По мнению главного дорожника области, только так можно создать реально объективный проект с учётом всех болевых точек моста.

"Японская сторона будет задействована на всех этапах. Они присутствовали во время обследования, будут на проектировании, и надеемся увидеть их на стройплощадке. Ведь они строили этот мост, у них есть понимание того, как он устроен. Алгоритм действий на сегодня определён. Это будет международный уровень", - выразил своё видение Асылбек Нугманов.

Глава ведомства признаёт, что покрытие подвесной переправы в плачевном состоянии, но использовать дорогие составы в этом году для асфальтирования было бы нецелесообразно. Предварительная стоимость реконструкции моста, указанная в комплексном плане - 5 млрд тенге. Но, по его мнению, проект может вылиться в большую сумму.

"Если сейчас положим дорогое полотно, а потом в следующем году будем его снимать — это нецелесообразно. Поэтом сейчас проводится текущий ремонт, который позволит продержаться до следующего года. Мост играет большую роль для странового и международного транзитного сообщения. Поэтому на него оказывается большая нагрузка", - пояснил нынешнюю ситуацию Нугманов.

Пока остаётся открытым вопрос выбора покрытия для дорожного полотна. Полимер или состав с резиновой крошкой. А может быть здесь используют тот самый южноамериканский битум, который так удачно "сплотился" с металлической основной в бытность японцев.

Двести лет назад Семипалатинск был крупнейшим транзитным пунктом на пути купеческих караванов, следовавших из Китая в Европу. Торговля здесь шла бойко. И сейчас Семей является стратегическим торгово-логистическим центром и нуждается в новых транзитных дорожных артериях. Это позволило бы разгрузить движение по мосту и реализовать массу проектов в сфере торговли.

Во время выездного брифинга аким области Абай Нурлан Уранхаев рассказал о подобном проекте. Глава региона обмолвился, что в правительстве знают о необходимости построить объездную дорогу вокруг Семея, и порой даже ведут разговоры на эту тему. Так это или нет, станет известно позже, а пока семейчане готовятся к великой реконструкции.

Для справки:

В области Абай насчитывается 6 115 км автомобильных дорог, многие из которых соединяет подвесной мост. Из них республиканских дорог - 2 175 км, областного значения - 1611 км, местного районного значения - практически 3000 км. В этом году на территории региона отремонтировали 362 км дорог, что обошлось государству в 16 млрд тенге.