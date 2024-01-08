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Подснежники расцвели в Туркестанской области

Сегодня, 15:48
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otyrar.kz Сегодня, 15:48
Сегодня, 15:48
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Фото: otyrar.kz

Символы весны - подснежники зацвели в январе в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Увидеть цветы можно на территории Сырдарья-Туркестанского регионального природного парка.

Подснежники занесены в Красную книгу Казахстана. 

В Туркестанской области днём и ночью держится плюсовая температура. В ближайшие дни, по данным gismeteo, воздух прогреется до плюс 15 градусов. 

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