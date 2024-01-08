Подснежники расцвели в Туркестанской области

Символы весны - подснежники зацвели в январе в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Увидеть цветы можно на территории Сырдарья-Туркестанского регионального природного парка.

Подснежники занесены в Красную книгу Казахстана.

В Туркестанской области днём и ночью держится плюсовая температура. В ближайшие дни, по данным gismeteo, воздух прогреется до плюс 15 градусов.