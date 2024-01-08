Подснежники расцвели в Туркестанской области
Сегодня, 15:48
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Сегодня, 15:48Сегодня, 15:48
121Фото: otyrar.kz
Символы весны - подснежники зацвели в январе в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Увидеть цветы можно на территории Сырдарья-Туркестанского регионального природного парка.
Подснежники занесены в Красную книгу Казахстана.
В Туркестанской области днём и ночью держится плюсовая температура. В ближайшие дни, по данным gismeteo, воздух прогреется до плюс 15 градусов.
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