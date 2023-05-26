Подросток спрыгнул с верхнего этажа долгстроя и разбился насмерть в Таразе

Фото: almaty.tv

В Таразе, возле недостроенного здания обнаружено тело школьника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

По информации департамента полиции, подросток спрыгнул с верхнего этажа долгостроя. И это далеко не первый инцидент - объект давно имеет дурную славу в городе. Здесь не раз люди пытались свести счёты с жизнью. Что подтолкнуло подростка на такой отчаянный шаг - неизвестно. Тем не менее в полиции начали досудебное расследование по статье - "Доведение до самоубийства".