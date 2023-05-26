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almaty.tv Сегодня, 04:43
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Сегодня, 04:43
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Фото: almaty.tv

Подросток спрыгнул с верхнего этажа долгстроя и разбился насмерть в Таразе

В Таразе, возле недостроенного здания обнаружено тело школьника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

По информации департамента полиции, подросток спрыгнул с верхнего этажа долгостроя. И это далеко не первый инцидент - объект давно имеет дурную славу в городе. Здесь не раз люди пытались свести счёты с жизнью. Что подтолкнуло подростка на такой отчаянный шаг - неизвестно. Тем не менее в полиции начали досудебное расследование по статье - "Доведение до самоубийства".

"Установлено, что подросток спрыгнул с недостроенного здания, расположенного по адресу Каратая Турысова. По данному факту досудебное расследование по статье 105 части 3 уголовного кодекса Республики Казахстан. Это доведение до самоубийства несовершеннолетнего. Назначены все необходимые экспертизы", - сообщила руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

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Сегодня, 04:43
201
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