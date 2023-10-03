Подросток расстрелял посетителей торгового центра в Бангкоке
Сегодня, 19:27
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:27Сегодня, 19:27
207Фото: pxhere.com
Три человека погибли и четыре ранены в результате стрельбы в ТЦ Siam Paragon в центре столицы Таиланда Бангкока, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает Bangkokbiznews.com стрелявший задержан, ему 14 лет. При себе у него был пистолет пистолет Ordomedic Glock 19 калибра.
Khaosod.co.th со ссылкой на свои источники пишет о том, что у парня есть пристрастие к видеоиграм.
Самое читаемое
- Валерия рассказала об условиях развода с Пригожиным
- Придётся затянуть пояса: какими будут цены на хлеб, сахар и мясо в Казахстане
- Департамент юстиции ВКО незаконно арестовал счета АО "Востокмашзавод"
- Ни денег, ни визы: без работы с миллионным заработком в Европе остались казахстанцы
- Изнасилование первоклассника в Алматы: в Минпросвещения сделали заявление