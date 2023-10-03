Подросток расстрелял посетителей торгового центра в Бангкоке

Три человека погибли и четыре ранены в результате стрельбы в ТЦ Siam Paragon в центре столицы Таиланда Бангкока, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Bangkokbiznews.com стрелявший задержан, ему 14 лет. При себе у него был пистолет пистолет Ordomedic Glock 19 калибра.

Khaosod.co.th со ссылкой на свои источники пишет о том, что у парня есть пристрастие к видеоиграм.