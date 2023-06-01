Лента новостей

t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 03:02
288
Сегодня, 03:02
288
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Подросток на скутере погиб в ДТП в Актобе

Подросток управляя скутером столкнулся с автомобилем и погиб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

31 мая на пересечении улиц А.Джангильдина и Д.Кунаева произошло ДТП с участием автомашины Toyota и скутера. Скутером управлял 16-летний подросток.

"Несовершеннолетний скончался на месте происшествия. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК", - говорится в сообщении полиции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:02
288
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх