Подросток на самосвале насмерть задавил отца в ЗКО

Фото: BaigeNews.kz

14-летний мальчик за рулём самосвала насмерть задавил отца в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".



Несчастный случай произошёл 4 апреля в Аксае. Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, 47-летний мужчина во дворе ремонтировал самосвал, лёжа под машиной, и попросил 14-летнего сына сесть в кабину, завести транспорт и надавить на педаль тормоза.

"В это время самосвал был на включённой коробке передач. Машина автоматически проехала вперёд через лежащего отца. В результате мужчина умер по дороге в больницу", — сообщили в полиции.

Факт зарегистрирован по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД".