- В зоопарке Шымкента маленькая девочка разбила стеклянный вольер 07:31 81
- Подросток на самосвале насмерть задавил отца в ЗКО 06:53 404
- Талые воды затопили республиканские трассы в СКО 05:27 295
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 04:24 616
- Интерфейс в WhatsApp станет более современным 03:55 490
- Испанский производитель взрывчатки может перенести производство из России в Казахстан 02:31 374
- В Атырау выпускники детдома остались без жилья 01:17 371
- В Семее при обрушении крыши пострадала семья из пяти человек 00:41 371
- Скандал разгорается на станции скорой помощи Алматы 05.04.2023 454
- Мужчина с топором напал на детсад в Бразилии, четверо детей погибли 05.04.2023 377
- Есть проблемы с поставкой базового оборудования - министр энергетики о модернизации ТЭЦ в Алматы 05.04.2023 416
- Землетрясение ощутили жители Алматы 05.04.2023 377
- АЗРК: Ограничения реализации топлива на заправках - нарушение закона 05.04.2023 537
- Гранату нашли на улице в Петропавловске 05.04.2023 540
- Четвёртые сутки не могут потушить пожар в Атырауской области 05.04.2023 438
- Тараз разделят на два района 05.04.2023 432
- Как отсортировать домашний мусор и "заработать" на нём? Интервью с экоактивисткой 05.04.2023 607
- Повышенный порог беспошлинного ввоза товаров на территорию ЕАЭС продлили до октября 05.04.2023 361
- Или будет электроэнергия дороже, или мы получим ещё один Экибастуз - Саткалиев 05.04.2023 618
- Ораза, жарапазан, Кадыр тун: как казахстанцы соблюдают традиции священного месяца 05.04.2023 587
- Димаш Кудайберген отказался от стипендии "Болашак" и готов подарить её талантливому казахстанцу 05.04.2023 959
- Зачем педагогу знать, на каком перекрёстке рос тополь из романа - депутат возмущена заданиями в аттестационных тестах 05.04.2023 498
- Голый мужчина разгуливал по Павлодару 05.04.2023 502
- Депутат предложил установить 10-процентный первоначальный взнос по программе "Жас отбасы" 05.04.2023 575
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 567
- Дефицит топлива в Алматы: в акимате ответили, как будут решать проблему 05.04.2023 460
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 2021
- Казахстан подал в суд на крупнейшие нефтяные компании 05.04.2023 710
- Отозваны свыше 200 контрактов на разработку ископаемых в Казахстане 05.04.2023 485
- Летнюю террасу кафе в центре Алматы сносят по решению суда 05.04.2023 467
- Запрет на вывоз рыбы введут в Казахстане 05.04.2023 418
- Башенный кран обрушился в Кокшетау. Погиб крановщик 05.04.2023 560
- Гуманитарный груз в Турцию КТЖ доставит шаттл-поездами 05.04.2023 421
- Драку на ножах устроили школьники в Кызылорде 05.04.2023 561
- Казахстанские астрофизики первыми в мире зафиксировали гамма всплеск 05.04.2023 452
- Названа наиболее популярная рыба у казахстанцев 05.04.2023 505
- Резкое похолодание произойдёт в Казахстане 05.04.2023 544
- Серик Сапиев получил новую должность 05.04.2023 1273
- Утверждены стандарты казахских пород собак 05.04.2023 417
- Задержан организатор финпирамиды HAS Holding 05.04.2023 466
- Токаев обсудил с Тасмагамбетовым деятельность ОДКБ 05.04.2023 498
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 1700
- Молодёжные трудовые отряды заработают в Казахстане с 15 апреля 05.04.2023 632
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 966
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 636
- Налицо поджог – МЧС о пожаре в Атырауской области 05.04.2023 416
- "Всё подорожает" - депутат о ценах на продукты после повышения стоимости ГСМ 05.04.2023 640
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 716
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 483
- Недовольные зарплатой пилоты получают более 20 млн тенге в год - Ильин 05.04.2023 1348
- В МЧС сообщили о ходе расследования крушения вертолета МИ-8 05.04.2023 576
- Медина, Доха, Баку: более 10 международных авиарейсов запустят из Казахстана 05.04.2023 659
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 515
- Как Казахстан готовится к стихийным бедствиям, рассказал глава МЧС 05.04.2023 470
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 1096
- Ограничения на продажу топлива ввели на нескольких заправках в Алматы 05.04.2023 878
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 714
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 513
- В аэропорту Астаны начали чинить крышу, которая протекала в прошлом году 05.04.2023 835
- Госзакупки на 17 млрд тенге отменили прокуроры Алматы 05.04.2023 586
- Двое рыбаков утонули на озере Балхаш 05.04.2023 540
- В подвале одной из многоэтажек Усть-Каменогорска "замуровали" кошек 05.04.2023 667
- На 4,5 млн тенге оштрафована компания "Казахмыс Смэлтинг" 05.04.2023 532
- Факты незаконного вывоза нефтепродуктов выявили в Туркестанской области 05.04.2023 888
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана 05.04.2023 536
- Коронавирусом за сутки заразились 73 казахстанца 05.04.2023 475
- В Шымкенте скорпионы покусали 12 человек 05.04.2023 662
- Елена Рыбакина получила приятную новость после финала в Майами 05.04.2023 1231
- Землетрясение произошло в 538 км от Алматы 05.04.2023 578
- Жена Дмитрия Бивола прибыла в Алматы и заявила о своих казахстанских корнях 05.04.2023 7961
- Я многое открыл для себя, работая ведущим на телеканале Jibek Joly – Арман Давлетьяров 05.04.2023 1052
- Павлодарская школьница получила несколько грантов в вузы США и Катара 05.04.2023 1979
- Павлодарец пожертвовал семь миллионов тенге на ауызашар в мечети 05.04.2023 680
- Пьяный акмолинец, "вооружившись" урной, напал на банкоматы 05.04.2023 571
- Трампа арестовали 05.04.2023 992
- Угнанный в Алматы Mercedes полицейские мегаполиса блокировали в Кордае 04.04.2023 794
- Тройня появилась на свет в Астане 04.04.2023 793
- Драка школьниц в Усть-Каменогорске попала на видео 04.04.2023 1046
- Автобус полностью сгорел в Алматы 04.04.2023 536
- Третьи сутки не могут потушить пожар в Атырауской области 04.04.2023 653
Сегодня, 06:53
405
405Фото: BaigeNews.kz
Подросток на самосвале насмерть задавил отца в ЗКО
14-летний мальчик за рулём самосвала насмерть задавил отца в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Несчастный случай произошёл 4 апреля в Аксае. Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, 47-летний мужчина во дворе ремонтировал самосвал, лёжа под машиной, и попросил 14-летнего сына сесть в кабину, завести транспорт и надавить на педаль тормоза.
"В это время самосвал был на включённой коробке передач. Машина автоматически проехала вперёд через лежащего отца. В результате мужчина умер по дороге в больницу", — сообщили в полиции.
Факт зарегистрирован по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД".
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 04:24 594
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 1952
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 1671
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 965
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 634
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 714
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 512
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 1089
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 511
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 832
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 1307
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 800
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 936
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 932
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 24189
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 1917
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 952
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 1113
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 774
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 1590
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 12364
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 18573
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 1675
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 1124
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 14796
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 1954
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 1319
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 12568
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 1154
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 1697
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 1364
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 1609
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 1408
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 2108
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 1325
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 3128
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 6847
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 1274
- Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск" 30.03.2023 19520
- Экскаватор задавил женщину в Караганде 29.03.2023 1201
- Когда станет известно имя кандидата в премьер-министры, ответили в мажилисе 29.03.2023 1373
- На пытках попались 12 сотрудников КНБ и шесть служащих МВД 29.03.2023 1386
- Страшная находка: трупы матери и сына с признаками насильственной смерти обнаружили в Актобе 29.03.2023 3719
- Депутат Заитов ответил на критику в соцсетях 29.03.2023 21761
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 5995
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 1835
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 1257
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 1224
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 7728
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 1649
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 15031
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 27.03.2023 1466
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 27.03.2023 1520
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 27.03.2023 1554
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 3083
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 4570
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 10544
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 4752
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 2281
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 1739
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 3041
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 8180
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 2425
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 1898
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 17541
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 2117
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 2389
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 2275
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 5794
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 2000
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 2093
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 2092
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 2002
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 6752
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 2091
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 2424
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 2288
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 2154
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 2175
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 2504
-
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 565
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 481
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 713
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 755
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 542
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 596
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 774
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 516
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 693
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 531
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 768
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 906
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 818
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 876
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 700
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 906
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 767
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 577
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 743
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 2668
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 1119
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 882
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 1005
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 1201
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 972
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 1079
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 1259
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 1282
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 1172
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1105
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 1297
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 1259
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 1477
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 1537
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 1330
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 1344
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 1520
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 2309
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 1358
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 1647
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 1718
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 1906
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 1700
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 2578
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 2270
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 2087
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 2090
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 2436
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 2411
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 2065
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 2636
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 2254
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 4177
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 2702
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 2532
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 2565
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 7497
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2716
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 2819
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 2806
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 3165
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2723
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 3550
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 3103
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 3108
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 3693
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 3352
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 3123
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3867
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3758
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 3680
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 3531
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 4321
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 4624
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 4106
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 5026
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 4844
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 4277
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 4888
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 5017