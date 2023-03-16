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Подросток из Астаны сообщил о бомбах в школах Кокшетау
15-летний подросток из Астаны подозревается в рассылке сообщений о заложенных в школах Акмолинской области бомбах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на антитеррористический центр РК.
На пульт "102" департамента полиции Акмолинской области обратился заместитель директора школы №2 села Красный яр с информацией о поступлении на электронную почту сообщения о заложенных бомбах в пяти учебных заведениях региона.
"В ходе обследования группой взрывотехников средних школ села Красный яр и города Кокшетау взрывных устройств не обнаружено. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен несовершеннолетний житель города Астаны Р., 2008 года рождения, который совершил электронную рассылку из хулиганских побуждений", - указывается в пресс-релизе.
В отношении родителей подростка начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма). Данная статья подразумевает наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.
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