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Подростка с тяжёлыми травмами спасли врачи в Кокшетау
В Кокшетау медики многопрофильной областной детской больницы спасли жизнь 16-летнему Дамиру, который получил серьёзные травмы после прогулки на велосипеде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
"Хорошо, что рядом оказался его одноклассник. Ещё мимо шла девушка, я до сих пор не могу с ней связаться. Она до нашего приезда находилась рядом с сыном, укрыв его курткой. Хотя ей самой нужно было забирать ребенка из школы, но она не уходила, ждала нас", - продолжает рассказ мама Дамира.
Сначала, по словам женщины, ребёнок был в сознании, позже впал в кому.
"При поступлении мальчику сделали КТ головного мозга. Были выявлены переломы верхней челюсти, небольшая гематома в лобной области справа. Он находился в реанимации и получал интенсивное лечение. Травма была очень сложная, сознание нарушено. Утром мы назначили повторное КТ, на котором выявили, что внутричерепная гематома стала больше, хотя изначально назначили лечение, останавливающее внутреннее кровотечение. Тогда провели операцию по удалению гематомы лобной области", - сказал проводивший операцию нейрохирург Нуржан Искаков.
После операции ребенок находился в реанимации, затем его перевели в отделение травматологии. По словам медика, лишь после того, как черепно-мозговая травма стабилизировалась, сознание стало ясным и отёк мозга спал, мальчику провели операцию на верхнюю челюсть. Этим занимался челюстно-лицевой хирург Денис Федоров. Операция была тоже достаточно сложной, ведь у ребёнка были смещение, переломы челюсти, осколки. Иными словами, челюсть собрали буквально по частям.
Дамир провёл в больнице около месяца, после чего его выписали домой. Он чувствует себя хорошо, но выходить из дома ему пока не разрешают родные. Медики разрешили ребёнку посещать школу со второй четверти.
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