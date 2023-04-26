Подробности о жестоком избиении девочек в Семее и Усть-Каменогорске сообщили общественники

Подробностями дел об избиении девочек-подростков в Семее и Усть-Каменогорске поделилась с BaigeNews.kz руководитель фонда "Не молчи" Дина Смаилова. Правозащитница заявила, что бороться с правовой системой и добиваться наказания виновных сложно.

"Сейчас мы ведём два дела: избиение девочки сверстницами в Семее и такое же избиение, но уже с материалами интимного характера, которые распространили в Интернете, в Усть-Каменогорске", - сообщила Смаилова.

По словам общественницы, в Усть-Каменогорске мама одной из девочек, совершившей преступление, оказалась сотрудницей отдела образования.

"Если в Семее в первый же день и родители, и дети пришли, просили прощения, дети раскаивались, умоляли. То в Усть-Каменогорске не просто никто не просил прощения, а исказили информацию. Руководитель департамента образования вышла с целым брифингом и заявила как минимум три факта, которые не соответствуют действительности. Распространение заведомо ложной информации - это тоже уголовная ответственность. Нам очень сложно бороться с системой", - отметила глава фонда.

Также Смаилова рассказала о том, что тетю пострадавшей в Усть-Каменогорске девочки отстранили от дела, хотя она является законным представителем девочки на основании доверенности от родителей, так как давно проживает с ней. Об этом женщина сообщила, приехав на Международный круглый стол "Родители детей не молчат о насилии в Казахстане" в Алматы.

"Сегодня уже это решение отменили. Просто надо было приехать на конференцию в Алматы, выйти в СМИ, - добавила Смаилова. - Уже в пятницу будет ознакомление с делом. Нам скажут, по каким статьям девочек будут привлекать к уголовной ответственности. Мы нашли адвоката, оплатили его услуги, благодаря казахстанцам мы собрали миллион тенге".

Ержан Ахметов