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BaigeNews.kz Сегодня, 12:23
355
Сегодня, 12:23
355
Фото: BaigeNews.kz

Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре

Замгенпрокурора Жандос Умиралиев в кулуарах мажилиса сообщил подробности по делу участников "Народного совета трудящихся"в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz.

"Сразу после получения информации органами национальной безопасности, в частности департаментом КНБ СКО, было возбуждено уголовное дело по  части 2 статьи 180 УК - "Сепаратическая деятельность". В рамках данного уголовного дела проведены ряд следственных мероприятий, в том числе, были проведены обыски как по месту проживания , так и по месту их работы, рабочих мест данной группы. По изъятым видеоносителям, а также по видео, которое было размещено в соц сетях, сразу же была назначена  экспертиза. Сейчас она проводится министерством юстиции. Экспертиза проводится месяц, а то и больше",- сообщил Умиралиев.

Он добавил, что, учитывая актуальность дела и общественный резонанс, результаты экспертизы будут готовы в кратчайшие сроки.

По её результатам ожидается точная оценка действий каждого выступающего,  и после её  получения будет принято решение о квалификации деяния каждого участников группы. Он также сообщил, что по делу допрашивается 18 лиц.

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Журналист
Сегодня, 12:23
355
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