Подозреваемый в насилии над ребёнком прятался в горах в Жетысуской области
Сегодня, 18:11
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Сегодня, 18:11Сегодня, 18:11
147Фото: пресс-служба КНБ РК
Пограничники задержали находящегося в розыске мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетнего, передаёт BaigeNews.kz.
"9 ноября в горной местности области Жетысу пограничниками задержан житель региона, подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица. 7 ноября указанный гражданин был объявлен в розыск", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.
Задержанный передан органам полиции для принятия процессуального решения.