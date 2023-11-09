Подозреваемый в насилии над ребёнком прятался в горах в Жетысуской области

Пограничники задержали находящегося в розыске мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетнего, передаёт BaigeNews.kz.

"9 ноября в горной местности области Жетысу пограничниками задержан житель региона, подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица. 7 ноября указанный гражданин был объявлен в розыск", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.