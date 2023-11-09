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Подозреваемый в насилии над ребёнком прятался в горах в Жетысуской области

Сегодня, 18:11
АВТОР
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пресс-служба КНБ РК Сегодня, 18:11
Сегодня, 18:11
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Фото: пресс-служба КНБ РК

Пограничники задержали находящегося в розыске мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетнего, передаёт BaigeNews.kz.

"9 ноября в горной местности области Жетысу пограничниками задержан житель региона, подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица. 7 ноября указанный гражданин был объявлен в розыск", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Задержанный передан органам полиции для принятия процессуального решения.

 

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