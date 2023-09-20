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Подозреваемых в покушении на убийство задержали в области Улытау

Сегодня, 21:59
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 21:59
Сегодня, 21:59
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Фото: polisia.kz

Подозреваемых, три года находившихся в розыске за покушение на убийство, задержали полицейские в области Улытау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники УБОП области совместно с коллегами из Жамбылской области задержали уроженцев Жезказгана – двух мужчин в возрасте 31 года и 35 лет. 

"Задержанные подозреваются в покушении на убийство двух лиц, совершенное ими в июне 2020 года в Караганде. На парковке одного из жилищных комплексов у подозреваемых возник конфликт с потерпевшими, они произвели несколько выстрелов и скрылись. Потерпевшие с огнестрельными ранениями были доставлены в медицинское учреждение. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста. Проводятся следственные мероприятия", - сообщил начальник ДП области Улытау Кайыркен Алиев.

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