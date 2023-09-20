Подозреваемых в покушении на убийство задержали в области Улытау

Подозреваемых, три года находившихся в розыске за покушение на убийство, задержали полицейские в области Улытау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники УБОП области совместно с коллегами из Жамбылской области задержали уроженцев Жезказгана – двух мужчин в возрасте 31 года и 35 лет.